SMP: Delincuentes secuestran a agentes de seguridad y roban camión

Delincuentes a bordo de cinco vehículos secuestraron a dos agentes de seguridad que custodiaban un camión con prendas deportivas de una reconocida marca. El hecho ocurrió este 2 de enero en la avenida Augusto B. Leguía en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo a los primeros informes policiales, cinco vehículos interceptaron violentamente el auto donde se trasladaban los agentes para luego robar el camión que se dirigía a Lima Sur. En el lugar no se halló casquillos de bala por lo que las cámaras de vigilancia serán claves para conocer cómo se perpetró el atraco.

Los agentes que brindaban seguridad son padre e hijo, el primero es un policía en retiro y el segundo está en actividad. Ambos continúan con paradero desconocido por lo que la Policía investiga un posible caso de secuestro.

Cabe señalar que el camión fue hallado en Huachipa, no obstante, no se tiene mayor información sobre el conductor ni los guardias que los custodiaban.

