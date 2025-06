Taxista en estado de ebriedad atropelló a dos menores: una está en UCI | VIDEO

Lamentable. Dos menores de edad sufrieron un terrible accidente luego de que un taxi las arrollara mientras caminaban por la vereda, pues el conductor del vehículo estaba en estado de ebriedad por lo que habría perdido el control del carro el pasado domingo 15 de junio.

Una menor de 17 y 11 años fueron víctimas y la que se llevó la peor parte fue la joven de 17 que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y está próxima a ser operada por segunda vez. Su padre comentó que ya fue operada por la ingle y ahora necesita otra operación en la pierna ya que tiene una fisura en la tibia.

“Me han dicho que en 3 semanas la van a operar, quisiera que me apoyen para que sea lo más antes posible”, comentó el padre a las cámaras de Latina Noticias. Asimismo, se reveló que el conductor responsable identificado como Elías Pacaya de 28 años, ha sido liberado por la policía.

“El lunes le dieron libertad, se supone que debería estar detenido. Pido que nos ayuden”, agregó el padre quien también contó que su hija está mal psicológicamente y que está recuperando el conocimiento poco a poco.

Cabe mencionar que el vehículo que atropelló a las menores contaba con Soat, sin embargo, no cubre la totalidad de los gastos y Pacaya no ha pagado nada más. “He estado buscando por otro lado para que puedan operar a mi hija. Me han dicho que en tras semanas pueden operarla porque están buscando los implementos”, finalizó.

