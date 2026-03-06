Taxista se fuga tras atropellar a efectivo de la ATU y Policía Nacional en Aeropuerto Jorge Chávez | VIDEO

En la tarde del viernes 6 de marzo, un sujeto utilizó su camioneta para atentar contra un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y atropellar a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras intervenirlo por realizar servicio de taxi no autorizado en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Según relata el organismo de transporte, el vehículo con placa BYP548 fue intervenido por brindar un servicio de taxi no autorizado dentro del terminal, por lo que fue multado con la infracción T1, que asciende a S/5.500.

Ante la imposición por infringir la ley, el sujeto habría decidido atentar contra los efectivos de ambos organismos estatales al alterar el flujo del tráfico vehícular en la vía libre.

El autor del accidente se encuentra detenido en la comisaría del aeropuerto para las diligencias respectivas y el móvil está siendo trasladado al depósito. Mientras tanto, la ATU y la PNP realizan las acciones legales correspondientes por la presunta comisión del delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, la ATU confirma que su fiscalizador se encuentra sano y a salvo sin contar con lesiones. Por parte del efectivo policial, no se tiene información.

