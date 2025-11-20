Tercer concierto de Shakira en Lima generó más de medio millón de soles en ganancias

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) verificó las actividades comerciales realizadas durante el último concierto de la cantante colombiana Shakira y resultado de los controles efectuados a los 44 puntos de venta de bebidas, alimentos y merchandising que operaron en el Estadio Nacional, se registraron ingresos por S/ 549,135.00.

Con un equipo de 30 inspectores tributarios, la Administración Tributaria verificó la inscripción al RUC y emisión de comprobantes de pago de los 44 establecimientos que operaron en el evento denominado “Las mujeres ya no lloran world tour”.

Dichos puestos de venta se dividieron en 28 establecimientos de bebidas, 11 de alimentos y 05 de merchandising. Por la venta de bebidas (cerveza, gaseosa, agua, aperol spritz y red bull) se registraron ingresos de S/ 437,583.00. En los locales de venta de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn) se generaron S/ 90,862.00; mientras que los locales de merchandising (ropa y accesorios) generaron ingresos por S/ 20,690.00.

Gracias a este tipo de intervenciones, conocidas como Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (VICOT), se busca reducir las brechas de inscripción, detectando establecimientos y/o actividad económica no declarados, así como el nombre comercial y/o teléfonos no actualizados.

Igualmente, estas acciones promueven, además, el cumplimiento de las obligaciones tributarias mediante el operativo Control de Boletaje (CB), que verifica el cumplimiento de la emisión y entrega del comprobante de pago, así como de estimar el monto de sus operaciones, con el objetivo de verificar posteriormente sus declaraciones.

