Tragedia: Un menor falleció en Gamarra al ser atropellado por camión de caudales

Una tragedia se ha producido en el emporio comercial de Gamarra. Un menor de edad, de unos tres años aproximadamente, falleció allí en el último día del 2025 en el cruce de la Av. Agustín Gamarra con San Cristóbal, muy cerca de la Av. Aviación. Un camión de caudales lo atropelló.

El hecho se produjo frente a la Galería Yuyi, en medio de una multitud de personas que llegó a Gamarra para efectuar sus últimas compras de fin de año.

Rápidamente, la indignación se apoderó de los testigos del atropello. Estos rodearon y empezaron a golpear con palos el vehículo que se quedó estacionado metros más adelante en medio de la pista. Detrás, el cuerpo del menor fallecido fue cubierto con sábanas blancas.

