‘Tratado de Alta Mar’: preguntas y respuestas clave sobre su impacto

Escrito por: Maricielo La Puente.

Luego de que la presidenta Dina Boluarte firmara oficialmente el denominado «Tratado de Alta Mar», diversos sectores —principalmente el pesquero— manifestaron su rechazo al acuerdo. Según el internacionalista Óscar Vidarte, este tratado “busca conservar y realizar un uso sostenible de la diversidad biológica en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”.

La firma se realizó en el marco de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano, celebrada en Niza, Francia. Aunque el acuerdo es poco conocido por gran parte de la ciudadanía, ha generado un intenso debate. El canciller Elmer Schialer afirmó que el tratado no pone en riesgo las 200 millas del mar peruano; sin embargo, no todos están de acuerdo.

En entrevista con Latina Noticias, Vidarte explicó que el acuerdo se enfoca exclusivamente en zonas sin regulación legal —lo que denomina “tierra de nadie”— como la alta mar, con el fin de proteger su biodiversidad y promover un uso responsable de sus recursos.

“Cada vez hay más preocupación por los océanos. En Perú, cada cierto tiempo se alerta sobre flotas pesqueras que operan más allá de las 200 millas y depredan nuestros recursos biológicos”, señaló el experto.

¿QUÉ ES EL TRATADO DE ALTA MAR?

Se trata del “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por sus siglas en inglés). Fue adoptado por la ONU en 2023 con el fin de proteger la biodiversidad de las aguas internacionales.

Entre sus propuestas destacan la creación de áreas marinas protegidas y la cooperación entre Estados para enfrentar amenazas globales sobre el océano. Hasta ahora, estas zonas carecían de una regulación internacional que limitara las actividades humanas.

“Lo que se busca es establecer una gobernanza en un ámbito donde antes cualquiera podía hacer lo que quisiera”, explicó Vidarte.

¿QUÉ IMPACTOS TENDRÍA EN EL PERÚ?

De acuerdo con el especialista, este acuerdo permitiría al país integrarse nuevamente en los debates sobre la alta mar, a pesar de no formar parte de la Convención del Mar (Convemar).

“Este tratado le permite al Perú participar activamente en foros internacionales, acceder a créditos para investigación científica y contribuir al desarrollo sostenible del océano”, indicó.

Además, la firma fortalece el compromiso del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 14, que se enfoca en la vida submarina.

¿IMPLICA UNA PÉRDIDA DE SOBERANÍA?

Vidarte fue enfático: “Este tratado no regula actividades dentro de las 200 millas del mar peruano. Su objetivo es proteger zonas fuera de cualquier jurisdicción nacional”.

Aunque el tratado no está centrado en la pesca, podría tener impacto en las actividades más allá de las 200 millas si se establecen áreas protegidas.

También advirtió que no debe confundirse con otros instrumentos como la Convemar, con la cual no guarda relación directa. “Son completamente distintos. Perú no es parte de la Convemar”, precisó.

¿QUÉ OBLIGACIONES ASUME EL PERÚ?

Al adherirse al tratado, el Perú se compromete a contribuir financieramente a los proyectos que se deriven de él. A cambio, «podrá acceder con mayor facilidad a fondos internacionales para estudios científicos y conservación marina en alta mar».

Cabe señalar que la firma no implica la entrada inmediata en vigor del acuerdo. Para ello, se requiere la ratificación de al menos 60 países. Una vez alcanzado ese número, el tratado entrará en vigencia 120 días después.

Hasta el momento, ha sido ratificado por países como Chile, España, Francia, Noruega, Costa Rica, Cuba, Panamá, la Unión Europea y otros más.

