Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 18 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 18 DE DICIEMBRE
- Copa del Rey – España
1:00 p.m. | Oursen CF vs. Athletic Club – Disney+ Premium
- Supercopa de Italia
2:00 p.m. | Nápoli vs. AC Milan – DGO, DSports
- Conference League – UEFA
3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. Jagiellonia – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. FC Drita – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Mainz 05 vs. Samsunsport – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Sparta Praga vs. Aberdeen – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Dinamo Kiev vs. FC Noah – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Legia Warszawa vs. Lincoln Red Imps – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Crystal Palace vs, KuPS – Disney+ Premium
3:00 p.m. | AEK Larnaca vs. KF Shkendija – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. BK Häcken – Disney+ Premium
3:00 p.m. | NK Celje vs. Shelbourne FC – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Strasbourg vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium
3:00 p.m. | AC Omonia vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Lausanne Sport vs. Fiorentina – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Zrinjski Mostar vs. Rapid Wien – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Sigma Olomouc vs. Lech Poznan – Disney+ Premium
LO MÁS VISTO
Escándalo: Armas incautadas por la PNP vuelven a manos de los criminales 👇