Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 18 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 18 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 18 DE DICIEMBRE

  • Copa del Rey – España

1:00 p.m. | Oursen CF vs. Athletic Club – Disney+ Premium

  • Supercopa de Italia

2:00 p.m. | Nápoli vs. AC Milan – DGO, DSports

  • Conference League – UEFA

3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. Jagiellonia – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. FC Drita – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Mainz 05 vs. Samsunsport – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Sparta Praga vs. Aberdeen – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Dinamo Kiev vs. FC Noah – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Legia Warszawa vs. Lincoln Red Imps – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Crystal Palace vs, KuPS – Disney+ Premium

3:00 p.m. | AEK Larnaca vs. KF Shkendija – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Slovan Bratislava vs. BK Häcken – Disney+ Premium

3:00 p.m. | NK Celje vs. Shelbourne FC – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Strasbourg vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium

3:00 p.m. | AC Omonia vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Lausanne Sport vs. Fiorentina – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Zrinjski Mostar vs. Rapid Wien – Disney+ Premium

3:00 p.m. | Sigma Olomouc vs. Lech Poznan – Disney+ Premium

