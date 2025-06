Varios vuelos nacionales cancelados en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez

Problemas en el nuevo aeropuerto. Este lunes 2 de junio se presentaron algunos problemas en el Jorge Chávez, pues hasta 3 vuelos nacionales fueron cancelados lo cual generó malestar en los pasajeros que iban a abordar los aviones.

Según se pudo observar, varios pasajeros se quedaron varados en el nuevo terminal del Jorge Chávez luego de que se les informó la cancelación de sus vuelos.

«Mi vuelo estaba previsto para las 10:15 y de la nada informaron que se canceló, yo vengo de España y voy para Trujillo, no me han dicho más, si cancelan el vuelo, por lo menos que me den estadía porque no tengo donde quedarme», comentó una pasajera a Latina Noticias.

Asimismo, otro vuelo a Cajamarca fue cancelado y la molestia fue aún más grande ya que la aerolínea hizo abordar a los pasajeros a las 7 de la mañana y al mediodía se les informa que el vuelo es cancelado, es decir, estuvieron 4 horas dentro del avión.

