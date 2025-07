Dictan prisión preventiva a niñera que se llevó a niña de 2 años en Ventanilla

Un caso que generó conmoción en Ventanilla tuvo una primera resolución judicial. Candy Sorana Palacios Taricuarima, joven acusada de llevarse sin autorización a una niña de dos años que tenía bajo su cuidado, recibió seis meses de prisión preventiva por decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra y Ventanilla.

La madre de la menor alertó a las autoridades tras perder contacto con la niñera, quien no respondía llamadas ni mensajes desde que salió de casa con la pequeña. La trabajadora había sido contratada recientemente, recomendada por su tía y un empresario, pero no contaba con experiencia formal previa. La menor, una de dos hermanas gemelas, no regresó a casa ese día, lo que desató una intensa búsqueda.

La desaparición se extendió por más de 24 horas hasta que, finalmente, Candy Palacios se comunicó con la madre para informarle que se encontraba en El Agustino, en casa de un familiar. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar, rescataron a la menor en buen estado de salud y detuvieron de inmediato a la joven niñera, quien fue trasladada a la comisaría del sector.

Durante la audiencia judicial, la defensa legal de Palacios solicitó una evaluación psicológica para su patrocinada y cuestionó que el Ministerio Público no la hubiera incluido como parte del proceso. Sin embargo, el juzgado determinó que existen suficientes indicios para imponer la prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias.

En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informará en cuál recinto penitenciario será recluida la joven. En paralelo, las investigaciones continúan para esclarecer si hubo un intento de secuestro o se trató de una grave negligencia.