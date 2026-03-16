Aliados de la OTAN se distancian del plan de Trump en Medio Oriente

La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para que la OTAN participe en una operación que permita reactivar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz no encontró respaldo entre los países aliados. Diversos gobiernos dejaron claro que la alianza militar no debería involucrarse en un conflicto que consideran ajeno a su mandato.

Desde Berlín, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, explicó que la OTAN fue creada para garantizar la defensa colectiva de sus miembros y no para intervenir en enfrentamientos externos. Por ello, indicó que actualmente no existe ninguna base legal ni política para desplegar tropas de la alianza en esa zona.

SOBRE EL ESTRECHO DE ORMUZ

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del planeta para el transporte de petróleo y gas. Sin embargo, la escalada militar en Medio Oriente ha paralizado el tránsito de embarcaciones, lo que ha generado preocupación internacional y un fuerte incremento en los precios del crudo.

La tensión comenzó a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra objetivos iraníes. Como respuesta, Irán inició acciones militares contra instalaciones en países del Golfo, lo que agravó el conflicto y elevó el riesgo de una crisis regional.

Ante esta situación, Trump planteó la creación de una coalición internacional para proteger el tráfico marítimo en la zona, incluso sugiriendo la participación de potencias como China. No obstante, algunos países aliados como Australia y Japón ya adelantaron que no participarán en una misión naval en el estrecho.

En Europa, la idea tampoco generó consenso. Durante una reunión en Bruselas, los cancilleres de la Unión Europea analizaron el tema, pero descartaron modificar por ahora su misión naval en la región. Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer señaló que se busca una respuesta conjunta con aliados, aunque dejó claro que cualquier iniciativa no se desarrollaría bajo el paraguas de la OTAN.

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