Asesinan a mujer peruana en medio del ataque al futbolista Mario Pineida en Guayaquil

El asesinato del futbolista Mario Pineida en Guayaquil el último miércoles, causó conmoción en todo el mundo futbolístico, pues tras un ataque armado por parte de sicarios, el deportista de 33 años perdió la vida. Ahora, se conoció que una mujer en el mismo lugar también fue asesinada junto a él.

Las informaciones indican que la mujer es de nacionalidad peruana y ahora la policía investiga la causa de su muerte en Guayaquil. La mujer fue identificada como Guisella Fernández Ramírez de 39 años, según la policía de Ecuador. Asimismo, estaría vinculada al futbolista.