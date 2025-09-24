Así fue capturado ‘El Monstruo’ en Paraguay | VIDEO

Este miércoles 24 de septiembre, Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, fue capturado en Paraguay gracias a un operativo liderado por la División de Crimen Organizado de la Dirincri. El coronel Manuel Cruz logró dar con su paradero y concretar la detención con apoyo de la policía paraguaya.

Rápidamente se difundió el video en el que se aprecia la incursión policial en la vivienda donde se escondía ‘El Monstruo’. Al momento de la intervención, el delincuente lucía un polo blanco y short negro.

Noticia en desarrollo.