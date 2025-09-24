Así fue el traslado de ‘El Monstruo’ tras su detención en Paraguay | VIDEO

Este miércoles 24 de septiembre, Erick Moreno alias ‘El Monstruo‘, fue capturado en Paraguay, pues en un trabajo en conjunto entre la policía peruana y paraguaya, el delincuente más buscado en el Perú pudo ser detenido dentro de la vivienda donde permanecía.

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue arrestado en el barrio Lucerito, localidad de San Lorenzo en Paraguay. Si bien ‘El Monstruo’ lucía distinto físicamente, este fue identificado con los tatuajes que tiene en todo el cuerpo, sobre todo el de la cruz que era con el que amenazaba a miles de personas.

