¿Quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que frenó a un atacante en el tiroteo en Australia?

Ahmed al Ahmed, comerciante de 43 años y padre de dos hijos, se ha convertido en un símbolo de valentía tras desarmar a uno de los atacantes durante el atentado terrorista ocurrido en Bondi Beach, en Sídney, coincidiendo con la celebración del primer día de Janucá (Hanukkah). Su intervención, registrada en un video que se viralizó en redes sociales, evitó que la tragedia fuera aún mayor.

El ataque ocurrió alrededor de las 18:47, hora local, en el parque Archer, contiguo a la playa más concurrida de Australia, donde alrededor de mil personas participaban en una festividad de la comunidad judía. El saldo fue devastador: al menos 12 personas fallecidas y 29 heridas, aunque las autoridades no descartan que estas cifras puedan cambiar conforme avance la investigación. Uno de los atacantes murió abatido, otro permanece en estado crítico, y la policía investiga la posible participación de un tercer tirador.

Mientras los asistentes huían despavoridos, Ahmed corrió en sentido contrario. Sin experiencia en manejo de armas ni vínculo con el evento, decidió intervenir. Un video muestra cómo se lanza por detrás sobre uno de los agresores, lo sujeta y, tras un forcejeo, le arrebata el rifle.

Acto seguido, apunta brevemente al atacante —que retrocede hacia un puente donde se encontraba un segundo agresor activo—, pero en un gesto de cautela y responsabilidad, Ahmed deja el arma apoyada contra un árbol y levanta las manos, aparentemente para dejar claro que no formaba parte del ataque.

HÉROE HERIDO

Durante el enfrentamiento, Ahmed fue herido de bala en el brazo y la mano por el segundo tirador. Fue sometido a cirugía y permanece hospitalizado. Su familia informó que su estado es estable.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo visitó en el hospital y lo calificó como “un héroe de la vida real”. A través de un mensaje en redes sociales, destacó que su “increíble valentía sin duda salvó innumerables vidas”, y subrayó que muchas personas siguen con vida gracias a su acción desinteresada. También el primer ministro australiano, Anthony Albanese, elogió a quienes “corrieron hacia el peligro para ayudar a otros”.

¿QUIÉN ES AHMED AL AHMED?

Ahmed al Ahmed es dueño de una frutería en Sutherland Shire, al sur de Sídney. Su primo Mustafa, en declaraciones a medios locales, aseguró que actuó por puro instinto: “No pensó en sí mismo. Es un héroe al cien por cien”.

Mientras Australia intenta asimilar la tragedia, el nombre de Ahmed al Ahmed queda asociado a uno de los actos de coraje civil más impactantes de los últimos años.

