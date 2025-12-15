Australia reacciona luego del peor atentado de su historia: limitará licencias de uso de armas

El Gobierno de Australia anunció un endurecimiento inmediato de sus leyes sobre posesión de armas, en respuesta al atentado terrorista más grave del país en las últimas décadas, que dejó al menos 15 personas muertas y más de 40 heridas.

La decisión fue adoptada tras una reunión de emergencia entre el primer ministro y los líderes de los estados y territorios, quienes respaldaron de forma unánime la reforma legislativa.

Según un comunicado de la oficina del primer ministro, tanto el Ejecutivo federal como los gobiernos estatales coincidieron en que es necesaria una “acción firme, decisiva y centrada” en la legislación sobre armas, como medida inmediata ante la gravedad del atentado y las fallas en el sistema de control de armamento.

La nueva normativa incluye dos cambios clave:

Se establecerá un límite máximo de armas de fuego por persona. Las licencias para portar armas solo se otorgarán a ciudadanos australianos, excluyendo a residentes permanentes y otras categorías migratorias.

Ambas medidas buscan reforzar los mecanismos de prevención y reducir el riesgo de futuros ataques armados.

EL CASO QUE DETONÓ EL CAMBIO

El detonante de la reforma fue el atentado perpetrado por Sajid Akram, de 50 años, quien murió durante el ataque, y su hijo Naveed Akram, de 24, actualmente hospitalizado en estado crítico. Las autoridades confirmaron que Sajid Akram poseía una licencia legal y al menos seis rifles.

En el vehículo utilizado por los agresores se encontraron dos artefactos explosivos caseros y banderas del autodenominado Estado Islámico (ISIS), organización a la que ambos habían jurado lealtad.

A 30 AÑOS DE PORT ARTHUR

Australia ya había reformado radicalmente su legislación sobre armas tras la masacre de Port Arthur, ocurrida en Tasmania en 1996, donde murieron 35 personas. Ese hecho marcó un antes y un después en las políticas de control armamentístico del país.

Ahora, casi tres décadas después, el Gobierno considera urgente actualizar ese marco normativo. Entre las medidas anunciadas figura la renegociación del Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, con el objetivo de garantizar su solidez frente al actual contexto de seguridad.

