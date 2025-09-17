Banco despide a mil de trabajadores por mal uso del teletrabajo

En Brasil, una entidad bancaria se ha convertido en viral luego de que despidiera a miles de trabajadores. La razón es que la empresa hizo un monitoreo de su actividad digital y encontró que sus empleados solo trabajaban el 20% del día.

El banco Itaú Unibanco Holding SA determinó la falta de compromiso con el trabajo como un “abuso de confianza” por lo que llevó a despedir a cerca de mil trabajadores de la empresa. En total fueron dos razones de los despidos masivos en dicha entidad.

Y es que una lista era de empleados que habían incumplido las políticas de la empresa sobre el trabajo híbrido y la otra con los empleados que no tuvieron una actividad alta, pues trabajaron menos que el promedio del banco.

Itaú reveló que sus trabajadores solo laboraban el 20% del día, incluso algunos habían acumulado horas extras a pesar de que el monitoreo demostraba lo contrario. La empresa indicó que dicha conducta violaba los principios fundamentales de confianza entre ambas partes.

Cabe mencionar que Itaú es el banco más grande Brasil por lo que el tema de los despidos masivos ha dado que hablar en las redes sociales.

