Bangladesh: avión de la Fuerza Aérea se estrella contra escuela dejando 20 muertos y decenas de heridos

De terror. Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló contra el campus de la Escuela y Colegio Milestone en el barrio de Uttara, en pleno horario de clase. El fatídico accidente tuvo 164 personas heridas y al menos 20 muertos.

Según las informaciones del Ejército, el avión F-7 BGI despegó desde la Base de Bangladesh A.K. Khandaker, en el barrio de Kurmitola y tras la colisión, la zona se incendió por completo. Entre las víctimas se encuentra el piloto de la aeronave.

