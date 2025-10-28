Brasil quiere vender el Maracaná por deuda pública: ¿cuánto cuesta el estadio?

El histórico estadio Maracaná podría ser vendido a entidades privadas, pues así lo ha informado el Gobierno del Estado de Río de Janeiro ya que uno de los objetivos de la venta es que se reduzcan las deudas con la administración federal.

Y es que según las autoridades, el mantenimientos del estadio Maracaná es demasiado alto. “El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento del Maracaná, unos 160.000 euros por partido”, indicó el presidente de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa de Río, Rodrigo Amorim.

La venta del Maracaná podría alcanzar los 320 millones de euros, dinero que sería utilizado para disminuir la deuda pública que supera los 1890 millones y debe ser regularizado antes del año 2026, según el programa de reestructuración nacional vigente.

Cabe mencionar que hoy en día, los equipos de Flamengo y Fluminense utilizan el Maracaná para sus partidos de local, tanto en el torneo brasileño como en Copa Libertadores y Sudamericana. El estadio forma parte de una concesión operativa vigente hasta el 2044 junto con los clubes por lo que el contratop debe complirse hasta el final.

