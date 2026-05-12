Cancillería: 338 peruanos retornaron desde Bolivia gracias a puente aéreo humanitario

A pesar de que las protestas sociales continúan en Bolivia, la Cancillería del Perú informó que 338 peruanos retornaron al territorio nacional desde el país altiplánico, a través del puente aéreo humanitario coordinado con apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana. Esto debido a que decenas de connacionales quedaron varados producto de los bloqueos de las carreteras.

Fueron cuatro vuelos los realizados desde las ciudades Oruro y La Paz con destino hacia Juliaca, a fin de poner a buen recaudo a los peruanos varados. El Gobierno de Bolivia dispuso aeronaves Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para realizar el traslado.

“Retornaron a casa. Llegó el cuarto vuelo a Juliaca desde Bolivia con 97 compatriotas, haciendo un total de 338 peruanos repatriados con apoyo de la Fuerza Aérea Boliviana y tras intensas gestiones de la Embajada del Perú y el Consulado General. Desde Juliaca, los gobiernos regionales de Puno y Cusco coordinan el traslado final a casa de los estudiantes y sus acompañantes”, así informó la Cancillería sobre el retorno de los peruanos.

Inicialmente la Cancillería estimaba que los bloqueos de rutas en Bolivia habían dejado a más de 400 peruanos varados, entre ellos una delegación de 207 estudiantes de instituciones educativas de regiones como Cusco, Arequipa y Puno. Sin embargo, este martes, informó que se cumplió con la repatriación de 338 peruanos.

CANCILLER DESTACA PUENTE AÉREO

Por su parte, el canciller Carlos Pareja indicó que el puente aéreo tuvo como principal objetivo atender a los peruanos afectados por las interrupciones viales registradas en Bolivia.

“La prioridad absoluta son los menores y sus acompañantes que participaron en eventos deportivos y académicos”, indicó el ministro del Gobierno de José María Balcázar.

Finalmente, los 338 peruanos que retornaron se encuentran distribuidos entre las regiones de Puno y Cusco, son estos gobiernos regionales los que vienen coordinando el traslado, por vía terrestre, a sus respectivas ciudades de origen.

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