Capturan a alias ‘Lobo Menor’, implicado en el asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio

Gustavo Petro, presidente de Colombia, confirmó este miércoles 18 de marzo la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias ‘Lobo Menor’, sindicado como el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. Su intervención se dio en el sector de Polanco en la Ciudad de México. Se espera que sea extraditado a Bogotá en los próximos días.

A través de sus redes sociales, el mandatario colombiano señaló que esta importante captura es resultado de la operación ‘Jericó’, la cual fue realizada en colaboración con la policía de México. El jefe de Estado calificó al criminal como “uno de los asesinos más grandes del mundo”.

Asimismo, le atribuyó vínculos con alias Iván Mordisco, líder de una de las facciones disidentes que se apartaron del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, y de estar inmerso en delitos de narcotráfico con los carteles mexicanos.

La captura de ‘Lobo Menor’ se da en medio de las tensiones bilaterales entre Colombia y Ecuador luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara supuestos bombardeos en su territorio por parte del gobierno de Daniel Noboa.

Con ayuda de la policía de Colombia, después de seguimientos en Medellín e Itaguí, y su desplazamiento a México, la policía mexicana ha capturado a uno de los asesinos más grandes del mundo, sindicado de asesinar al candidato Villavicencio en Ecuador. Como resultado de la… pic.twitter.com/WMv5zutPd9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

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