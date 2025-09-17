Cinco peruanos detenidos, dos de ellos policías, con once kilos de droga tras cruzar de Perú a Chile

La Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI de Arica (Chile), en coordinación con la Fiscalía local, detuvo a cinco peruanos que ingresaron a territorio chileno a través del Complejo Fronterizo Chacalluta, portando 11,6 kilos de ketamina (droga). De los intervenidos, dos son efectivos de la Policía Nacional de Perú.

El fiscal Jefe de Arica, Anatole Larrabeiti, detalló que los cinco peruanos ingresaron a bordo de dos vehículos por el control fronterizo y que, durante una fiscalización posterior, fueron sorprendidos y detenidos gracias a una investigación coordinada entre la PDI y la Fiscalía.

Cerca de las 4:00 de la madrugada del martes 16 de septiembre, un primer vehículo fue intervenido y fiscalizado en la Av. Capitán Ávalos de la ciudad de Arica. El auto era conducido por uno de los policías peruanos y los paquetes de ketamina fueron detectados en el sistema de aire acondicionado.

Posteriormente, tras otras diligencias, se detectó un segundo vehículo, que -se presume- trasladaba al segundo policía junto a otros tres civiles. Por instrucción del Ministerio Público de Chile, los cinco detenidos pasarán este miércoles el respectivo control de detención.

El hecho fue confirmado por la subprefecta Geraldine Chacana Vega, jefa de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, en el marco de un procedimiento realizado durante la madrugada del martes como parte de la lucha contra el tráfico de drogas en la zona de frontera.

VIDEO RECOMENDADO