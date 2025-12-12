Capturan en Brasil a Manuel Augusto Blacker, exministro de Relaciones Exteriores de Alberto Fujimori

La Policía Federal de Brasil detuvo en Río de Janeiro a Manuel Augusto Blacker Miller, exministro de Relaciones Exteriores del Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. El operativo se realizó en el barrio de Flamengo, donde agentes de la Unidad de Cooperación Internacional lograron su captura. Blacker Miller figuraba en la lista roja de Interpol y llevaba siete años prófugo.

El exministro era buscado por las autoridades de Albania tras ser acusado de cometer fraude financiero durante los años que residió en ese país tras dejar su cargo en el gobierno peruano. Según información oficial, Blacker Miller habría participado en irregularidades relacionadas con la construcción de una incineradora destinada al manejo de residuos en una ciudad albanesa.

Según las investigaciones, habría prometido inversiones que finalmente incumplió, generando un perjuicio económico. Por estos hechos, enfrenta una condena de ocho años de prisión en Albania.

La Policía Federal informó que se ejecutó una orden de arresto preventivo con fines de extradición. Por ello, será trasladado al sistema penitenciario estatal mientras avanza el proceso de extradición hacia Albania.

Blacker Miller fue canciller del Perú en 1991 durante el régimen de Alberto Fujimori. En 2007, ya había sido condenado en el Perú a cuatro años de prisión junto con otros nueve exministros por su participación en el golpe de Estado de 1992.

Poco después, se mudó a Albania, donde residió al menos cinco años y llegó a convertirse en accionista principal de una empresa local.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Coco Marusix aquí: