Catherine O’Hara, icónica actriz de “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”, fallece a los 71 años

El cine está de luto. Catherine O’Hara, la actriz que protagonizó históricos papeles en películas como “Mi pobre Angelito”, “Bettlejuice” y “Schitts’s Creek”, su última participación, falleció a los 71 años.

La CAA, la agencia que representaba a O’Hara, comunicó a la opinión pública el fallecimiento de la actriz este viernes 30 de enero. Las causas de la muerte no se han esclarecido, pero el comunicado de la empresa señala que estaba “en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad”.

Breve biografía de Catherine O’Hara

Nació en la calidez del otoño de un 4 de marzo de 1954, en Toronro, Canadá. Fue la sexta de siete hermanos que crecieron en el brazo de un matrimonio trabajador. Su madre era una agente de bienes raíces y su padre era empleado en la Canadian Pacific Railway.

En su juventud, O’Hara encontró su virtud en la actuación, en las tablas y, tiempo después, ante las cámaras. Algunos de sus maestros describen que su primer papel fue encarnar a la Virgen María en un obra de teatro navideña. Luego de terminar la escuela, trabajó en el Second City Theatre, un lugar que guardaba talentos de comedia de talla mundial, como John Belushi, Bill Murray y Joan Rivers.

Cuando se unió a esta casa de la comedia en 1974, su carrera escalo como escritora, comediante y actriz, donde ganó un Premio Emmy en 1982.

En 1988, apareció en la película que la catapultó al estrellato: “Bettlejuice”, pero dos años después, llegó a otra que la consolidó como en el cine de la comedia en 1990: “Mi pobre angelito”. También experimentó en otros géneros, como el falso documental, con apariciones en “Waiting for Guffman” (1996) y “Best in Show” (2000).

