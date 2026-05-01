Alias ‘Pequeño J’ será extraditado a Argentina este lunes por triple crimen de jóvenes

Este lunes 4 de mayo será extraditado a Argentina Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el alias de ‘Pequeño J’, principal sospechoso por el triple crimen de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). El acusado será trasladado desde Lima bajo un estricto operativo de Interpol para enfrentar los cargos en su contra.

Tras su llegada a Argentina, él comparecerá el martes ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, liderado por el juez Jorge Ernesto Rodríguez. La justicia lo señala como una pieza fundamental en la organización narcocriminal que ejecutó los asesinatos en septiembre de 2025.

Pese a que su defensa en Perú manifestó no haber sido notificada formalmente, el proceso de extradición ya es un hecho. Con su arribo, la causa suma un avance importante para desarticular la estructura responsable del violento episodio en el sur de Buenos Aires.

LA HIPÓTESIS: VENGANZA NARCO Y TORTURAS

La investigación sostiene que el móvil del triple crimen fue un ajuste de cuentas. La banda, presuntamente radicada en la Villa 1-11-14, habría planeado el ataque para recuperar estupefacientes robados.

Cabe recordar que las tres jóvenes víctimas fueron captadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta. Ellas fueron trasladadas a una vivienda en la calle Chañar 700, en Florencio Varela, al sur de Buenos Aires, donde sufrieron torturas, golpes y heridas de arma blanca antes de ser ejecutadas.

Posteriormente, los cuerpos fueron hallados enterrados en el mismo domicilio y el vehículo utilizado fue incendiado para borrar evidencias.

Actualmente, el expediente cuenta con 11 detenidos procesados por homicidio agravado, alevosía, ensañamiento y privación ilegítima de la libertad. Entre los implicados figuran: Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (alias “Señor J”, recientemente beneficiado con falta de mérito).

Con la llegada de ‘Pequeño J’ a Argentina, se espera poder identificar a otros sospechosos que aún no han sido localizados por la Justicia Federal de ese país.

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