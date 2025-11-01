Aviones chocan en pista de aeropuerto en Nueva York

Dos aviones comerciales de la aerolínea United Airlines chocaron el último viernes 31 de octubre en una pista del aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, sin dejar heridos.

El incidente se produjo en medio del caos que afecta a varios aeropuertos del país por la escasez de controladores, agravada por el cierre parcial del Gobierno Federal.

Según los reportes, el vuelo 580 de United Airlines, procedente de Chicago, acababa de aterrizar y se dirigía hacia su puerta de llegada cuando impactó con la cola del vuelo 434, también de United.

Aunque el choque no provocó heridos, sí causó daños materiales en ambas aeronaves, una de ellas se encontraba a la espera de autorización para despegar rumbo a Houston, y obligó al desembarque de los pasajeros.

El accidente provocó la cancelación del vuelo a Texas y sumó más retrasos a una jornada ya complicada por las condiciones climáticas y la falta de personal en las torres de control.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga el hecho para determinar si la escasez de controladores aéreos pudo influir en la falta de coordinación que llevó al incidente.

