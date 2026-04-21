Japón alerta de posible “megaterremoto” tras sismo de 7.5 grados

En la tarde del lunes 20 de abril, un sismo de 7,5 grados sacudió las costas de Japón, dejando a su paso alrededor de seis personas heridas, de las cuales dos se encuentran en estado de gravedad. En ese contexto, la Agencia Meteorológica de la nación nipona (JMA) advirtió que hay más probabilidades de que un “megaterremoto” se haga presente, pero disminuyó la posibilidad de la aparición de tsunamis de alta intensidad.

Tras el suceso, el portavoz del gobierno de Japón, Minoru Kihara, indicó que, hasta el momento, no se han registrado personas fallecidas o daños de gran magnitud en todo el país.

Por otro lado, la JMA indicó en un “aviso especial” la advertencia de la posible aparición de un megaterremoto, que podría llegar a magnitudes de hasta 8.0 grados o más.

Japón en alerta ante posible “megaterremoto”

Según destacó el comunicado, la posibilidad de un megaterremoto afectaría a 182 municipios de siete prefecturas japonesas desde Hokkaido, ubicada en el lado septentrional, hasta Chiba, al límite de Tokio, capital nipona.

La JMA señala que la probabilidad de un megaterremoto asciende a 1%, en comparación con el 0.1% que se ubica en el margen habitual tras un sismo de dichas magnitudes.

Debido a ello y ante la posible aparición de un tsunami, varias ciudades portuarias, como Otsuchi y Kamaishi, gravemente afectadas por el histórico tsunami y terremoto del 2011, han ordenado la evacuación total de los residentes.

Sanae Takeichi, la primera ministra de Japón, por su parte, anunció que el gobierno ha creado un grupo de trabajo de emergencia, por lo que ha pedido que los ciudadanos afectados se pongan a buen recaudo en lugares más seguros. Medios de comunicación, como la cadena NHK, han retirado su programación habitual para emitir imágenes desde cámaras instaladas en las zonas afectadas para notificar evacuaciones.

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