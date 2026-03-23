Colombia: alrededor de 8 muertos y 83 heridos deja accidente de avión militar en Putumayo

En la mañana de este lunes 23 de marzo, un avión militar tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) se estrelló aparatosamente luego de intentar despegar de una pista ubicada en la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, ubicada en Putumayo.

El general colombiano Carlos Silva indicó que en la aeronave había alrededor de 114 pasajeros y 11 tripulantes, de los cuales fueron rescatados alrededor de 48.

Sin embargo, tiempo después, el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, informó la confirmación de ocho personas muertas y 83 heridos, de los cuales 14 se encuentran en grave estado de salud.

Por otro lado, el alcalde del Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, indicó que los rescatados fueron llevados al Hospital María Angelines.

A pesar de la zona de difícil acceso, el general Silva indicó que fueron enviados desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 que tendría una capacidad de 50 camillas para transportar a los heridos. Aparte, también se enviará un avión Casa 295 con 24 camillas.

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