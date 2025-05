Con Carlos Castillo: este es el orden de votación en el cónclave para elegir al nuevo papa

Existe todo una organización interna que determina el orden del juramento previo a la elección del nuevo papa, así como de la votación en el cónclave. Se hace una distinción entre cardenales obispos, cardenales presbíteros y los cardenales diáconos.

El miércoles 7 de mayo, fecha de inicio del cónclave que elegirá al nuevo sumo pontífice, un total de 133 cardenales provenientes de 71 países presentes en la Capilla Sixtina. Entre ellos figura Carlos Castillo Mattasoglio, cardenal del Perú.

Antes de la votación, se siguen una serie de pasos importantes. Cada cardenal realiza un juramento en voz alta, de acuerdo con el orden sacerdotal y la antigüedad en el cardenalato.

Esto juramento se realiza poniendo las manos sobre el Evangelio, pronunciando: «Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano», añadiendo finalmente esta frase.

La cuenta oficial de ‘X’ de EWTN Vatican, medio de comunicación acreditado por la Santa Sede, reveló el orden oficial que se seguirá para la votación en el cónclave. Detallan que los cardenales-obispos Parolin, Filoni, Tagle y Prevost emitirán su voto primero.

This is the order for casting votes during the Conclave in the Sistine Chapel. The order is determined by precedence. Cardinal-bishops Parolin, Filoni, Tagle and Prevost go first.