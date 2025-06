Conflicto Israel e Irán: los tres altos mandos del régimen iraní abatidos

Los bombardeos israelíes de la madrugada de este viernes provocaron una grave crisis en la cúpula iraní, al alcanzar parte clave de su estructura militar y política. Según medios locales iraníes y fuentes oficiales, tres de los más altos comandantes de las fuerzas armadas del país fueron asesinados, junto con un dirigente político y seis científicos destacados.

Entre los abatidos figuran el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Hossein Bagheri; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami; y el jefe del Comando Khatem Al-Anbiya, Gholam Ali Rashid, estructura encargada de la respuesta militar de emergencia.

En cuanto a los científicos nucleares fallecidos, se trata de Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi, según informó la agencia de noticias Tasnim.

Per IRINN, Iran's state-run channel, said to be killed by Israel are:



Three top military commanders:

— Maj. Gen. Gholam Ali Rashid

— Maj. Gen. Hossein Salami

— Maj. Gen. Mohammad Bagheri



Nuclear scientists:

— Fereydoon Abbasi

— Mohammad Mehdi Tehranchi