Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Mundo

“¿Cuándo será tu fiesta más salvaje?”: el mensaje que Elon Musk envió a Epstein en 2013

Mundo
“¿Cuándo será tu fiesta más salvaje?”: el mensaje que Elon Musk envió a Epstein en 2013
asosa@latina.pe
asosa@latina.pe
Compartir

Este viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos develó varios de los correos y pruebas sobre el caso Epstein que señala abusos sistemáticos a menores de edad. Entre los materiales, se encontró varios correos que el magnate y propietario de SpaceX, Elon Musk, envió a Epstein para coordinar una visita a una de sus islas donde se realizaban varios delitos.

Las pruebas de estas conversaciones privadas aparecen a la luz luego de que Musk, en una confrontación con Donald Trump, dijera que habría rechazado los intentos de Epstein por invitarlo a sus dos islas, como Great St. James y Little St. James, ubicadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En ambas se registró abuso de niñas y mujeres.

Con esta nueva revelación, se da a conocer las conexiones de ambos magnates entre el 2012 y el 2013. Incluso, en ciertos correos, Elon llega a preguntarle cuándo será su “fiesta más alocada”, o Epstein que le dice que “siempre tendré un lugar para tí”.

Los mensajes ocultos de Musk y Epstein

“¿Cuántas personas viajarán en el helicóptero a la isla?”, preguntó Epstein a Elon Musk un 24 de noviembre de 2012. Su invitado contestó que probablemente él y su esposa de aquel entonces estarían presentes, pero también agregó otra consulta particular:

“¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla?”, dijo Musk.

El 13 de diciembre de 2013, Elon Musk dijo en otro correo a Epstein que estará “en la zona BVI/St Bart’s durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitar?”.

Epstein respondió el 15 de diciembre y le dijo a Musk que el próximo año sería bueno y que “siempre hay espacio para ti”. En Navidad del mismo año, el magnate acusado le escribió que “el 2 o el 3 sería perfecto. Iré a buscarte”.

Hasta la publicación del informe del medio CNN EE. UU., Elon Musk no respondió por lo descubierto.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo