“¿Cuándo será tu fiesta más salvaje?”: el mensaje que Elon Musk envió a Epstein en 2013

Este viernes 30 de enero, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos develó varios de los correos y pruebas sobre el caso Epstein que señala abusos sistemáticos a menores de edad. Entre los materiales, se encontró varios correos que el magnate y propietario de SpaceX, Elon Musk, envió a Epstein para coordinar una visita a una de sus islas donde se realizaban varios delitos.

Las pruebas de estas conversaciones privadas aparecen a la luz luego de que Musk, en una confrontación con Donald Trump, dijera que habría rechazado los intentos de Epstein por invitarlo a sus dos islas, como Great St. James y Little St. James, ubicadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En ambas se registró abuso de niñas y mujeres.

Con esta nueva revelación, se da a conocer las conexiones de ambos magnates entre el 2012 y el 2013. Incluso, en ciertos correos, Elon llega a preguntarle cuándo será su “fiesta más alocada”, o Epstein que le dice que “siempre tendré un lugar para tí”.

Los mensajes ocultos de Musk y Epstein

“¿Cuántas personas viajarán en el helicóptero a la isla?”, preguntó Epstein a Elon Musk un 24 de noviembre de 2012. Su invitado contestó que probablemente él y su esposa de aquel entonces estarían presentes, pero también agregó otra consulta particular:

“¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla?”, dijo Musk.

El 13 de diciembre de 2013, Elon Musk dijo en otro correo a Epstein que estará “en la zona BVI/St Bart’s durante las fiestas. ¿Hay un buen momento para visitar?”.

Epstein respondió el 15 de diciembre y le dijo a Musk que el próximo año sería bueno y que “siempre hay espacio para ti”. En Navidad del mismo año, el magnate acusado le escribió que “el 2 o el 3 sería perfecto. Iré a buscarte”.

Hasta la publicación del informe del medio CNN EE. UU., Elon Musk no respondió por lo descubierto.

