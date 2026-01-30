Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, anunció hoy 30 de enero que impulsará una nueva “ley de amnistía general” para los presos políticos de Venezuela. El contexto se da luego de que el chavismo sostuviera lazos con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro.

“Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político de violencio política de 1999 al presente”, declaró frente al Tribunal Supremo de Justicia, que celebraba el inicio del año judicial.

El proyecto ley será enviado a la Asamblea Nacional de Venezuela, lugar donde se debatirá y posteriormente se aprobará para la aplicación a favor de cientos de personas detenidas por el régimen dictatorial del Chavismo.

“Quiero que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y venezolanas”, comentó.

