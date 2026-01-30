Delcy Rodríguez dice que reconvertirá el Helicoide, el centro de tortura de Venezuela
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, declaró este 30 de enero que reformará el Helicoide, el centro de detención y tortura del régimen chavista a cargo del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), con sede en Caracas.
Señalada y denunciada como un centro de torturas por exreos, ONG’s y opositores, el Helicoide, bajo la palabra de Delcy, pasaría a convertirse en lo que en un principio iba a ser desde 1950: un centro comercial con espacios deportivos y sociales.
“Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este reciento”, prometí Rodríguez en su monólogo por el inicio del año judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La declaración de Delcy sobre este centro de detenciones y torturas también llega de la mano con la amnistía general que liberaría a los presos políticos por el régimen del chavismo. Según Rodriguez, se realizará una “gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia en Venezuela” y que estará a cargo la Comisión de la Revolución por la Justicia, presidida por el ministro del Interior y buscado por la ley internacional, Diosdado Cabello.