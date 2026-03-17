Director Antiterrorista de EE.UU. renuncia: “Irán no representaba ninguna amenaza”

“No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán”, comentó por sus cuenta oficial de X, Joe Kent, quien renunció a su cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos debido a su desacuerdo con Donald Trump con la guerra en Medio Oriente.

En su mensaje, el ahora exdirector del centro antiterrorista del país norteamericano, indicó que “Irán no representaba ninguna amenaza inminente” para los Estados Unidos y que Donald Trump inició “esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

En ese sentido, su carta también señala que Israel arrastró a Estados Unidos a su conflicto con Irán, lo que “no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas”. Esta versión da a entender que la administración del actual líder de la Casa Blanca habría mentido al identificar al gobierno teócrata chiita como “amenaza nacional”.

La respuesta de Trump no se hizo esperar. Calificó la gestión de Kent de “muy débil en seguridad” y que era “bueno que ya no este”.

“Siempre me pareció un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad; muy débil en seguridad. No lo conocía bien, pero al leer su declaración me di cuenta que es bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no representaba una amenaza”, declaró a la prensa Donal Trump.

¿Quién es Joe Kent y por qué renunció a la administración Trump?

Joe Kent tiene 45 años y fue un veterano de las fuerzas especiales de los Estados Unidos y de la CIA donde era parte de las llamadas boinas verdes. Su esposa, Shannon Kent, técnica criptológica de la Marina, murió en un atentado suicida en Siria ocurrido el 2019.

Su vida política estuvo marcado de controversias y campañas fallidas para tener un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Durante su postulación entre el 2022 y 2024, Kent aceptó entrevistas que simpatizantes nazis le invitaban debido a sus vínctulos con nacionalistas blancos. Por otro lado, también promovió teorías conspirativas, como que el asalto al Capitolio del 2021, fue incentivado por el Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, sí, el mismo que años después lideraría.

En la última parte de su carta, culpó a Israel de armar una campaña de desinformación, de arrastrar a los Estados Unidos a la guerra de Iraq y de generar la guerra civil Siria del 2019 (donde falleció su esposa). Un hombre, al parecer, roto.

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