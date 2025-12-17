Discurso de Trump: deja fuera a Venezuela y da balance de su gestión sobre inmigración y economía

Desde la Casa Blanca y por casi 20 minutos, el presidente de Estados Unidos Donald Trump brindó un discurso a la nación a través de la señal televisiva. En su mensaje abordó acciones realizadas en torno a la inmigración, economía y fuerzas armadas desde el inicio de su gestión, así como diversas acciones que tendrán lugar en el 2026. A diferencia de lo voceado en horas previas a su discurso, el mandatario estadounidense no dio declaraciones sobre alguna acción contra el régimen de Nicolás Maduro, en medio de la tensión entre ambos países.

El discurso de Donald Trump empezó a las 9 p.m. del miércoles 17 de diciembre. Inició destacando que desde que asumió la presidencia en enero de este 2025, pasaron de tener “la peor frontera del mundo a la mejor”. “Los migrantes se devuelven a su casa… Desde que entré el 100% de toda la creación de trabajo a pasado a los nacidos en Estados Unidos”, remarcó.

Durante la mayor parte del discurso comparó sus acciones con las del expresidente Joe Biden, criticando el escenario migratorio y económico que encontró cuando empezó su administración. “En la anterior gestión hubo miles de millones de migrantes, a quienes se les daba financiamientos”, señaló. También destacó que desde este año se ha “reportado criminales y restaurado la seguridad”.

TRUMP: “TENEMOS LA FUERZA MILITAR MÁS GRANDE DEL MUNDO”

En cuanto a las capacidad militar, Donald Trump remarcó en que Estados Unidos tiene “la fuerza militar más grande del mundo”. Al respecto, también se refirió a la situación bélica en Medio Oriente. “Trajimos la paz en Medio Oriente luego de 3 mil años”, acotó.

En esta parte anunció que más de un millón de militares recibirán un dividendo de 1766 dólares. “Nadie lo merece más que los militares”, señaló. También destacó que ahora registran un récord histórico de ciudadanos que se han sumado a las filas de sus fuerzas armadas.

TRUMP: “LOS SALARIOS ARRIBA Y LOS PRECIOS ABAJO”

El mandatario estadounidense también dio un balance de las acciones económicas que se aplicó desde enero de este año. Resaltó que los precios están descendiendo de manera rápida, y que el monto de los salarios aumentaron. “Con Biden los salarios bajaron de 3000 dólares, con Trump subió mil más”, expresó comparando, una vez más, sus logros con los del anterior presidente de Estados Unidos.

“Hace un año nuestro país estaba muerto. Ahora somos el país más caliente de todo el mundo”, manifestó. Dio a conocer además que se destinó 18 millones de dólares para el aumento de salario y seguridad nacional. “Muchas familias ahorrarán entre 11 a 20 mil dólares al año”, acotó.

“Estamos haciendo a América grande de nuevo… nuestro país es más fuerte que nunca antes”, así Donald Trump terminaba su discurso a la Nación del miércoles 17 de diciembre, sin antes dejar de mencionar haber conseguido ser el país anfitrión de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol 2026.

