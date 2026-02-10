Donald Trump eliminará normativas contra el cambio climático

Un portavoz oficial de la Casa Blanca informó a la prensa que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, derogará el texto base de las normativas que combaten el cambio climático. Este anuncio se da luego de que el líder republicano publicase un video racista contra Barack Obama, expresidente que oficializó las medidas contra el efecto invernadero en el 2009.

Sin embargo, los esfuerzos por derogar estas normativas existen desde antes. La Agencia de Protección Ambiental (EPA), bajo la administración de Donald Trump, presentó el 2025 una propuesta para dejar sin efecto la Determinación de Peligrosidad del 2009, que trata de un texto base que busca combatir las emisiones de gases contaminantes.

Karoline Leavitt, secretaria de Donald Trump, dijo este martes 10 de febrero que el mandatario “oficializará la derogación” del texto base el jueves 12 del mismo mes.

“Esta será la mayor acción de desregulación en la historia de los Estados Unidos y ahorrará al pueblo estadounidense 1.3 billones de dólares”, declaró Leavitt.

Ante ello, organizaciones ambientales y algunos estados del país anunciaron que impugnarán los intentos de revocar la ley de acción climática, señalando que actualmente la ciencia y conocimiento sobre los daños del cambio climático es más robusta.

Determinación de peligrosidad advierte gases nocivos para la salud

El texto ley que combate el cambio climático, fue construido con base a investigaciones científicas sobre el efecto de las emisiones de gases en distintas situaciones. Esta concluyó que seis gases (como el dióxido de carbono y el metano), ponen en peligro el bienestar y salud pública al impulsar actividades que incrementen este efecto.

Aunque la Determinación de Peligrosidad en los Estados Unidos fue aplicado en principio al sector automovilístico, fue poco a poco introducido en otras normativas que alcanzan a distintas industrias.

