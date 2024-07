Donald Trump es evacuado del escenario del mitin tras escucharse disparos

Este sábado 13 de julio, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado del escenario cuando estaba dando un mitin en Butler (Pensilvania), ante sufrir un aparente atentado.7

Tras escucharse los disparos, Trump fue rodeado por agentes del Servicio Secreto y se lo llevaron rápidamente del lugar, ingresándolo a una camioneta. El magnate levantó el puño hacia la multitud en señal de triunfo, mientras era evacuado.

Según medios internacionales, el portavoz de Trump dijo que el expresidente está “bien” y está siendo examinado en un centro médico. El Servicio Secreto también dijo en un comunicado que “el expresidente está a salvo”.

The Washington Post informa que Donald Trump fue rozado por disparos en un tiroteo que mató a un miembro de la audiencia y que el tirador está sin vida. Otra persona estaría grave.

Someone appears to have shot a gun at Donald Trump. Unclear whether he was actually hit. Someone yells “shooter down.” pic.twitter.com/80zfDL2Rqv