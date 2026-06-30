Donald Trump exige bajar la gasolina a US$2,50 por galón y amenaza con “grandes problemas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a los distribuidores y vendedores de gasolina reducir inmediatamente los precios que pagan los consumidores. El mandatario advirtió que podrían enfrentar “grandes problemas” si no trasladan a los surtidores la reciente caída del petróleo.

A través de una publicación en Truth Social, Trump sostuvo que el crudo se cotiza cerca de los 68 dólares por barril y consideró que los actuales precios de la gasolina siguen siendo demasiado elevados. Por ello, planteó que el combustible debería acercarse a los 2,50 dólares por galón.

El jefe de Estado también dirigió sus críticas contra California, uno de los territorios con la gasolina más cara del país. Según manifestó, los impuestos estatales incrementan excesivamente el monto que finalmente deben pagar los conductores.

Pese a la reducción registrada durante las últimas semanas, el precio promedio nacional de la gasolina regular se mantiene alrededor de los 3,85 dólares por galón. La cifra cambia considerablemente entre estados: los valores más elevados se concentran en la costa oeste, mientras que algunas zonas del sur presentan tarifas menores.

Los combustibles llegaron a superar los cuatro dólares por galón durante el periodo de mayor tensión en Oriente Medio. La incertidumbre sobre el abastecimiento y las dificultades para el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz impulsaron el precio internacional del petróleo y afectaron directamente a las estaciones de servicio.

Sin embargo, la disminución de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y la recuperación gradual del flujo petrolero por el estrecho de Ormuz permitieron aliviar la presión sobre el mercado energético. Trump considera que esta caída del crudo debe reflejarse con mayor rapidez en el bolsillo de los ciudadanos estadounidenses.

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