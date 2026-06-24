Donald Trump se pronuncia sobre terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó un contundente mensaje después de los dos terremotos consecutivos que azotaron el norte de Venezuela.
“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son ambos masivos en escala y han dejado un número devastador de muertes. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos!”, indicó.
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