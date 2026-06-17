Donald Trump firma acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El Gobierno de Irán aseguró este miércoles que el memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio ya comenzó a aplicarse, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara oficialmente el documento durante una cena con el mandatario francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles.

La firma del acuerdo, inicialmente prevista para el viernes en Suiza, fue adelantada y realizada de forma electrónica por ambas partes. La información fue reportada por Axios, CNN, Reuters y AFP, que citaron a funcionarios estadounidenses e iraníes involucrados en el proceso. Según esas versiones, Trump rubricó el memorando tras participar en la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Un funcionario estadounidense confirmó la participación directa del mandatario republicano en la firma del documento, mientras que desde Teherán se destacó que el acuerdo ya se encuentra en vigor. De acuerdo con Axios, una de las razones para acelerar el cronograma fue facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

Por la parte estadounidense, el memorando había sido firmado previamente de manera virtual por Trump y el vicepresidente JD Vance. En representación de Irán, el documento fue suscrito por el presidente del Parlamento y jefe negociador, Mohamad Baqer Qalibaf.

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó que la firma electrónica completó formalmente el proceso y eliminó la necesidad de una ceremonia posterior en Suiza. Sin embargo, las delegaciones de ambos países mantendrán la reunión prevista en Ginebra para continuar las negociaciones.

Irán destaca efectos inmediatos del memorando

Las autoridades iraníes sostuvieron que los compromisos asumidos por Teherán comenzaron a regir inmediatamente después de la firma del acuerdo. Según Baqai, uno de los primeros resultados concretos fue la aceleración del levantamiento de restricciones marítimas impuestas por Estados Unidos a los puertos iraníes.

El portavoz afirmó que las limitaciones debían eliminarse gradualmente durante las próximas semanas, pero que las conversaciones recientes permitieron adelantar el proceso. Como consecuencia, aseguró que los buques iraníes ya operan sin las restricciones que estaban vigentes durante el conflicto.

Baqai también señaló que el fin de los combates en el Líbano fue una prioridad para la delegación iraní durante las negociaciones. Según explicó, el respeto a la soberanía e integridad territorial de ese país quedó recogido expresamente en las primeras cláusulas del memorando.

Asimismo, indicó que esta primera etapa se centró exclusivamente en detener la guerra y establecer un marco de estabilidad regional. El texto contempla ahora un plazo inicial de 60 días para negociar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní y un posible levantamiento de sanciones económicas, aunque Teherán reiteró que sus capacidades militares y su programa de misiles quedan fuera de cualquier negociación futura.

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