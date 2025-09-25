Donald Trump firma orden que autoriza la continuidad de TikTok en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se llegó a un acuerdo con la compañía ByteDance que permitirá que TikTok siga funcionando en territorio estadounidense. El acuerdo se da tras varios meses de tensión e incertidumbre con la matriz china de esta popular red social sobre su continuidad en Estados Unidos.

El acuerdo precisa que TikTok seguirá operando pero bajo el control de una nueva sociedad con mayoría de capital estadounidense y con mayor seguridad en los datos de los usuarios. Es así como este jueves 25 de septiembre, el mandatario Trump firmó la orden ejecutiva.

“Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley”, manifestó el vicepresidente estadounidense, JD Vance durante la firma del acuerdo con ByteDance. JD Vance es precisamente quien Trump considera como de los grandes artífices del pacto alcanzado.

“Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía”, expresó Vance.

RIESGO DE CIERRE DE OPERACIONES EN EL 2024

En el 2024, el Congreso precisó que para proteger la seguridad nacional de los ciudadanos estadounidenses TikTok debería ser cerrada en Estados Unidos, si es que no se establecía una sociedad que opere esta aplicación dentro del país. Es decir, desligandose de la matriz china de ByteDance.

El temor por parte de las autoridades norteamericanas, en aquel momento, era el acceso que Pekín podría tener a los servidores que almacenen datos de sus usuarios.

“Probablemente tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país”, acotó Trump sobre las empresas que podrían estar en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en Estados Unidos. Anteriormente, el mandatario ya había deslizado la posibilidad de la participación de compañías como Oracle o Dell.

