Donald Trump frena ataques contra Irán previstos para los próximos cinco días

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de los ataques militares previstos contra Irán por un periodo de cinco días, en medio de lo que calificó como avances significativos en los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que en las últimas 48 horas se han registrado conversaciones “muy buenas y productivas”, orientadas —según afirmó— a alcanzar una “resolución completa y total” de las hostilidades en Oriente Próximo. Trump precisó que los intercambios han sido “profundos, detallados y constructivos”, y que continuarán desarrollándose a lo largo de la semana.

Como resultado de estos avances, el jefe de Estado ordenó aplazar cualquier operación militar dirigida contra infraestructuras energéticas iraníes, incluidos ataques a centrales eléctricas. Estos objetivos habían sido planteados por el propio Trump hace apenas dos días, como parte de una posible respuesta si Irán no accedía a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

DIÁLOGOS DE FIN DE SEMANA

La decisión representa un giro en la postura adoptada por la Casa Blanca durante el fin de semana, cuando la crisis alcanzó un nuevo nivel de tensión. El sábado, Trump lanzó un ultimátum a Teherán, otorgándole un plazo de 48 horas para restablecer el tránsito “completo” y “sin amenazas” en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

En ese momento, el mandatario advirtió que, de no cumplirse la exigencia, Estados Unidos procedería a ejecutar ataques dirigidos contra varias instalaciones energéticas en territorio iraní, comenzando por la de mayor tamaño. La advertencia incrementó la presión internacional sobre el gobierno iraní y generó preocupación global ante una posible escalada militar con impacto en los mercados energéticos y la estabilidad regional.

La pausa anunciada abre ahora una ventana de oportunidad para la diplomacia, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los contactos entre ambas naciones.

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