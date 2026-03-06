Donald Trump lanza nueva advertencia: “Cuba caerá bastante pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desatar controversia en medio del conflicto bélico en Medio Oriente al señalar que Cuba será su nuevo objetivo después de terminar con la guerra en curso con Irán. En declaraciones para CNN, el mandatario norteamericano advirtió solo es una cuestión de tiempo para la inminente caída del Gobierno de Miguel Díaz-Canel en la isla caribeña.

“Cuba caerá muy pronto, por cierto, no relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo”, declaró el presidente estadounidense.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años”, añadió Trump al señalar que primero están enfocados en acabar con la guerra en Irán.

Un día antes, el mandatario sostuvo desde la Casa Blanca que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene a Cuba como el siguiente paso en su agenda, pero antes analizará bien la estrategia que pondrá en marcha para acabar con la dictadura en ese país.

“Está haciendo un trabajo, y el próximo será: queremos ocuparnos de esa Cuba especial”, dijo Donald Trump sobre Rubio. “Está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”, añadió.

