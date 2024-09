Esto dijeron Donald Trump y Kamala Harris en su tenso debate presidencial

Donald Trump y la actual vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, protagonizaron un tenso debate que se llevó a cabo el último martes 10 de septiembre en el National Constitution Center en Filadelfia, Pensilvania. Para la candidata demócrata, quien fue elegida para reemplazar a Joe Biden durante la contienda electoral, significó su primer encuentro con el aspirante republicano. ¿Qué fue lo que dijeron a tan solo 60 días de las elecciones presidenciales?

DONALD TRUMP SOBRE MIGRANTES: «SE ESTÁN COMIENDO A LOS PERROS»

Durante todo el debate, Trump criticó fuertemente a Harris por su presunta responsabilidad en la política migratoria actual, considerada por el candidato republicano como el peor de los males.

De hecho, uno de los momentos más álgidos del encuentro fue cuando Trump tomó afirmaciones sin fundamento que se viralizaron en redes, las cuales señalaban que migrantes haitianos en Springfield, Ohio, habían estado robando mascotas y comiéndoselas.

«Se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Esto es una vergüenza», dijo.

Cabe señalar que los funcionarios de esa ciudad le dijeron a los medios de comunicación que no hay informes creíbles que respalden estas afirmaciones, pero Trump aún así planteó el asunto en el debate.

KAMALA HARRIS SOBRE EL ABORTO: «NO DEBERÍAN DECIRLE A UNA MUJER QUÉ HACER CON SU CUERPO»

Por su parte, Harris se enfrentó duramente a Trump con respecto al aborto, uno de los temas clave para los demócratas desde que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en 2022.

«No es necesario abandonar la propia fe o creencias profundamente arraigadas para aceptar que el gobierno –y Donald Trump, sin duda– no deberían decirle a una mujer qué hacer con su cuerpo«, afirmó Harris.

La actual vicepresidenta agregó que Trump «firmaría una prohibición del aborto» si fuese reelegido y citó a estados conservadores que han prohibido el procedimiento médico, practicándolo solo en limitadas excepciones.

Trump replicó: «Lo que ella dice es una mentira absoluta. No estoy a favor de prohibir el aborto«. A la vez que reiteró su apoyo a excepciones para casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en riesgo.

El expresidente también afirmó que algunos bebés estaban siendo sometidos a “ejecuciones” después del nacimiento, algo que fue desmentido por los moderadores del debate: “No hay ningún estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de su nacimiento”.

DONALD TRUMP Y KAMALA HARRIS: ¿QUÉ DIJERON DE LA ECONOMÍA?

En cuanto a la economía de Estados Unidos, la demócrata insistió en que ella «tiene un plan», mientras que Trump la calificó como una liberal radical.

Trump indicó: «Tiene un plan para desfinanciar a la policía. Tiene un plan para confiscar las armas de todos. Tiene un plan para prohibir el fracking (un controvertido método de extracción de gas y petróleo) en Pensilvania y en todas partes«.

Harris negó las acusaciones. “Tim Walz (su compañero de fórmula) y yo somos propietarios de armas”, dijo. “No vamos a quitarle las armas a nadie”. Recordemos que la exfiscal

Harris ya había dicho que poseía un arma en el pasado, pero al mismo tiempo es partidaria de leyes más estrictas.

DEBATE PRESIDENCIAL DE ESTADOS UNIDOS: ASÍ FUE EL CIERRE DE TRUMP Y HARRIS

La candidata demócrata cerró su participación haciendo énfasis en “la economía de la oportunidad”, que se enfocará en bajar el costo de vida para las personas trabajadoras. «Seré una presidenta que protegerá nuestros derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho de la mujer de tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.

Por su parte, Trump cuestionó la razón por la cual no hizo «todas esas cosas maravillosas» durante su gestión de vicepresidenta junto a Joe Biden. «Promete muchas cosas. Pero, ¿por qué no las ha hecho? Ha estado allí [como vicepresidenta] durante tres años y medio. Han tenido tres años y medio para arreglar la frontera. Han tenido tres años y medio para crear empleos, y todas las cosas de las que hablamos. ¿Por qué no lo ha hecho? Ella debería irse ahora mismo. Ir a la Casa Blanca, ir al Capitolio, reunir a todos y hacer todo lo que promete«.