El comunicado del Vaticano tras la reunión del papa León XIV con el presidente Balcázar

El papa León XIV confirmó su llegada al Perú durante la primera quincena de noviembre de este año. Así lo dio a conocer el presidente de la República, José María Balcázar, tras su reunión con el sumo pontífice en la Santa Sede.

La Secretaría de Estado de la Santa Sede emitió un comunicado en el que se dio cuenta sobre algunos puntos que se hablaron en este encuentro.

“Durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se expresó la satisfación por las buenas relaciones entre la Santa Sede y Perú, así como la voluntad de fortalecerlas aún más”, se lee en el comunicado compartido en X.

Questa mattina, il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in Udienza S.E. il Sig. José María Balcázar Zelada, Presidente della Repubblica del Perù. pic.twitter.com/mifLp6xEq2 — Segreteria di Stato della Santa Sede (@TerzaLoggia) June 18, 2026

También señalaron que “se abordaron cuestiones de interés común, entre las que se encuentran la evolución socioeconómica, la actividad minera ilegal, la promoción del bien común y del diálogo, así como el compromiso en favor de la cohesión social”.

¿CUÁNDO LLEGA EL PAPA LEÓN XIV A PERÚ?

Respecto a la visita del sumo pontífice, Balcázar precisó que durará entre 8 y 10 días. Además, señaló que se tiene previsto un recorrido por diferentes regiones del Perú, que incluyen Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa.

Asimismo, el presidente dijo que se podrían incluir otras dos regiones más, pero que esto dependerá de la logística y seguridad que se tenga prevista para su llegada.

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