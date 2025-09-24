Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, fue capturado en Paraguay
Lo último. Este miércoles 24 de septiembre, Erick Moreno, alias “El Monstruo”, fue capturado en Paraguay tras un operativo liderado por la División de Crimen Organizado de la Dirincri. El coronel Manuel Cruz logró dar con su paradero y concretar la detención con apoyo de la policía paraguaya.
El peruano Erick Luis Moreno, alias El Monstruo fue detenido por la Policía Nacional en San Lorenzo. Es uno de los delincuentes más buscados en Sudamérica. @sntparaguay @C9NParaguay pic.twitter.com/aqB2YP7c6g
— Anibal Espinola (@AnibalEspinola1) September 25, 2025