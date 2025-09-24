Temas
Mundo

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue capturado en Paraguay

Lo último. Este miércoles 24 de septiembre, Erick Moreno, alias “El Monstruo”, fue capturado en Paraguay tras un operativo liderado por la División de Crimen Organizado de la Dirincri. El coronel Manuel Cruz logró dar con su paradero y concretar la detención con apoyo de la policía paraguaya.

