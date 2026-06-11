Estados Unidos anuncia que el “Super Niño” ya comenzó en el mundo

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en ingles), informó este jueves 11 de junio que el fenómeno de El Niño ya comenzó en el mundo luego de que el mar mostrase una temperatura mayor al promedio durante meses.

En el último informe emitido, los científicos del NOAA alertaron que los efectos del aumento de temperatura en el mar podrían agravarse a finales de este año y seguir en el 2027. “Existe un 63% de probabilidad de que se produzca un fenómeno muy intenso entre noviembre y enero, el cual se situaría entre los episodios más fuertes registrados desde 1950″, señala el reporte del NOAA.

En ese sentido, los análisis del organismo estadounidense señala que las temperaturas de la superficie marina sobrepasen los 2 grados centígrados sobre la temperatura habitual, características que son propias de El Niño en el Pacífico, pues desde hace meses se encuentra sobre los 0,5 °C, alto para el promedio normal.

Consecuencias de El Niño en el Mundo

En Estados Unidos implicaría condiciones más secas y un invierno más cálido, aunque en zonas del sur implicaría un aumento de tormentas.

En el Pacífico, las condiciones y aire del fenómeno de El Niño podría influir de manera significativa en la aparición de huracanes en el Océano Atlántico.

A escala mundial, el fenómeno afecta a los vientos y patrones de las lluvias, al igual que condiciones meteorológicas inexactas que podrían afectar la agricultura en el planeta o distorsionar las estaciones por zona geográfica.

Los científicos estudian la posibilidad de que esta nueva aparición agregue más calentamiento a la Tierra más de lo que ya tiene, lo que podría incrementar los fenómenos meteorológicos extremos, como los DANA.

Con estas previsiones, agencias de meteorología a nivel mundial prevéen que el 2027 sea el año más cálido jamas registrado en la historia de la humanidad.

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