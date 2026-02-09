Estados Unidos y Colombia interceptan narcosubmarino con 10 toneladas de cocaína

En la tarde de este lunes 9 de febrero, Estados Unidos y Colombia, durante un trabajo en conjunto, interceptaron un submarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína y que era conducido por 4 tripulantes.

“Las fuerzas de seguridad colombianas ejecutaron una operación conjunta para atacar un narcosubmarino”, indicó el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, quien recalcó que se destruyeron los estupefacientes valorados en 441 millones de dólares, además, fueron arrestados 4 involucrados.

Esta operación conjunta entre ambos estados americanos se dio tras el encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, Washington, una semana atrás. Ante ello, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, comentó que “se perseguirán a los capos del narcotráfico sin distinción”.

Por su parte, Gustavo Petro indicó que Trump no buscaba como objetivo certificar a Colombia como un estado en lucha contra las drogas, sino como un país que priorice la verificación y la construcción de una política eficaz contra el narcotráfico.

