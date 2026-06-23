Francia registró su día más caluroso desde 1947 con picos de hasta 44 grados

Este martes 23 de junio, Francia registró su día más caluroso según informó el servicio meteorológico Météo France. Este día las temperaturas llegaron a superar los 40° en algunas zonas. Este fenómeno ha generado el ahogamiento de al menos 40 personas mientras nadaban en zonas sin vigilancia en los últimos días.

La media nacional alcanzó los 29.7 grados Celsius. Temperatura que superó en 0.4 °C más que el anterior récord registrado el 25 de julio de 2019 y el 5 de agosto de 2003. Esta ola de calor sin precedentes responde al cambio climático provocado por la actividad humana que hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

Es así como este martes 23 se detectó la temperatura de 44.3ºC en Pissos. Para esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) advirtió temperaturas “extremadamente altas” para la época, entre cinco y diez grados por encima de lo habitual, con algunas zonas que podrían también alcanzar los 44 °C.

MEDIDAS ANTE OLA DE CALOR EN FRANCIA

En Francia, ante el nivel máximo de alerta meteorológica se ha ordenado el cierre de cientos de escuelas. De los casi 60 mil centros escolares que funcionan en este país, 1800 colegios suspendieron sus actividades y cerraron sus puertas, mientras que otros 8 mil planteles recortaron sus horarios habituales de clases.

Mientras que el turismo también se vio afectados con la modificación de los horarios de operación en los principales atractivos turísticos y culturales de la capital. Precisamente, la Torre Eiffel cerró desde las 16:00 hora local. En esta misma línea, países de Europa occidental y central, como España, Francia y Reino Unido, alertas rojas.

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