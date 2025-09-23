EE. UU. frena ataque de telecomunicaciones antes de Asamblea de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos logró desmantelar una red de más de 100 000 tarjetas SIM que, de haberse activado, habrían puesto en riesgo la red de telecomunicaciones de Nueva York en la antesala de la Asamblea General de la ONU, donde participan 193 líderes mundiales.

Según la agencia, estos dispositivos no solo servían para realizar amenazas telefónicas anónimas, sino que también podían ser utilizados en ataques más complejos, como la desactivación de torres de telefonía celular, lo que habría generado una interrupción masiva en las comunicaciones.

Según se pudo conocer, los dispositivos fueron localizados dentro de un radio de 56 kilómetros de la sede de la Asamblea General en Manhattan, un hallazgo que intensificó la preocupación por la seguridad de la cumbre.

“Teniendo en cuenta el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que representaban estos dispositivos, la agencia actuó rápidamente para interrumpir esta red”, indicó el comunicado oficial.

La operación evitó un posible escenario de caos comunicacional justo cuando la ciudad se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad para garantizar el desarrollo de la reunión diplomática más importante del año.

