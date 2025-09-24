Fuerte sismo sacudió Venezuela esta noche: aquí los detalles

Un fuerte sismo se produjo la noche de este miércoles 24 de septiembre en Venezuela. El evento sísmico se produjo en una zona cercana al límite con Colombia. Precisamente, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico inició exactamente a las 10:51 p.m. (hora peruana) con una magnitud de 6.3 grados.

Según el mismo reporte, el epicentro del temblor se ubicó en Mene Grande, población situada en el municipio Baralt, del estado de Zulia, en Venezuela, en la costa oriental del Lago de Maracaibo.

Si bien un boletín preliminar situaba la magnitud del sismo en 7.2 grados, el boletín actualizado la fijó en 6.3 grados. Cabe precisar que en horas de la tarde, a las 5:21 p.m. (hora peruana), se produjo un primer fuerte temblor de magnitud 6.2 grados.

Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ubicó la magnitud del movimiento telúrico en 6.0 grados, con epicentro 45 kilómetros al este de Bachaquero y con hipocentro a 16.4 kilómetros de profundidad.

